Iraker war am Tag vor Horror-Tat in Psychiatrie

Hätte dieser Schrecken verhindert werden können? Am Tag vor der fürchterlichen Bluttat sei der auffällige Mann nämlich in der Psychiatrie gewesen. Die Ärzte hätten sich gegen die Entlassung des Mannes ausgesprochen, heißt es vonseiten der Klinik. Es sei jedoch nur ein ambulanter Aufenthalt gewesen, bestätigte das niedersächsische Gesundheitsministerium am Donnerstag auf Anfrage. Er habe sich am 10. August freiwillig in Göttingen in ärztliche Behandlung begeben.