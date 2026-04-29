„Beat the City“ nimmt ein Rekordjahr in Angriff

„Wir wollen nichts verschreien, aber es schaut nach einem Rekordjahr aus“, sagt Andreas Mauerhofer, Geschäftsführer von Company Code, dem Veranstalter der „Beat the City“-Serie mit Rennen in vier österreichischen Städten (Linz, Graz, Innsbruck und Wien). Der Startschuss fällt in einem Monat in Linz – und dort hat man jetzt schon die Zahl der Anmeldungen aus dem Vorjahr erreicht: „Und wir wissen, dass in den letzten Wochen immer noch was geht, weil viele kurzentschlossen sind, oder abwarten wollen, wie das Wetter ist“, sagt Mauerhofer.