Lisa Kudrow: Ich war der ungeliebte „Friends“-Star

Erst nach Emmy-Sieg ging es aufwärts

Kudrow zufolge änderte sich ihre Situation als „Friend unter ferner liefen“ erst, als sie nach ihrem Emmy-Gewinn 1999 eine Rolle in der Komödie „Reine Nervensache“ an der Seite von Robert De Niro bekam. Danach hätten Produzenten begonnen, sich verstärkt für sie zu interessieren und sie vor allem für romantische Komödien zu besetzen – „obwohl das Genre eigentlich nicht zu mir gepasst hat, weil ich vom Typ her nicht liebenswert genug bin“.