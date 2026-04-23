Andritz liefert „größte Papiermaschine Afrikas“

Das Unternehmen liefere im Auftrag von General Emballage eine komplette Produktionslinie für ein neues Werk im algerischen Naama, wie Andritz am Donnerstag mitteilte. Die Anlage umfasse den gesamten Herstellungsprozess von der Altpapieraufbereitung bis zur fertigen Papierrolle und sei die „größte Papiermaschine Afrikas“.