Andritz liefert „größte Papiermaschine Afrikas“

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat einen Großauftrag im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich für eine Papiermaschine in Afrika erhalten.
Das Unternehmen liefere im Auftrag von General Emballage eine komplette Produktionslinie für ein neues Werk im algerischen Naama, wie Andritz am Donnerstag mitteilte. Die Anlage umfasse den gesamten Herstellungsprozess von der Altpapieraufbereitung bis zur fertigen Papierrolle und sei die „größte Papiermaschine Afrikas“.
Das neue Werk im Westen Algeriens solle im vierten Quartal 2028 in Betrieb gehen und sei auf eine Jahreskapazität von 350.000 Tonnen ausgelegt. Der Auftragswert werde im Auftragseingang des ersten Quartals 2026 verbucht.
„Mit diesem Großprojekt unterstreicht Andritz erneut sein Versprechen, der Papierindustrie heute und künftig ein verlässlicher und nachhaltiger Partner für komplette Produktionslinien zu sein“, betont Gerald Steiner, der Vice President des Bereichs „Paper & Tissue“ bei der steirischen Andritz AG.
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