Supermarkt-Taschendieb nach Fahndung festgenommen

Verdächtiger wurde bereits gesucht

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Festnahme an. Der Beschuldigte, gegen den bereits eine aufrechte Fahndung wegen Beweismaterial von Überwachungskameras bestand, konnte am 27. April 2026 von einer Zivilstreife des LKA Steiermark auf der A2 bei Feldkirchen bei Graz angehalten und festgenommen werden. Der Mann zeigte sich teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.