Supermarkt-Taschendieb nach Fahndung festgenommen

Nach einer Serie an Taschendiebstählen in Supermärkten konnte ein Rumäne (51) ausgeforscht und am Montagnachmittag in der Steiermark festgenommen worden. Er ist teilweise geständig.
Ein 51-jähriger Rumäne trieb in Supermärkten sein Unwesen. Er steht im Verdacht, in zumindest sieben Fällen Geldbörsen aus Einkaufswagen gestohlen zu haben. Mit den darin befindlichen Bankomatkarten hob er Geld ab – insgesamt ganze 9000 Euro.
Durch die Zusammenarbeit der Kriminaldienstgruppe Feldbach, des Landeskriminalamtes Steiermark sowie mehrerer Polizeiinspektionen konnte die bundesweite Serie von Taschendiebstählen geklärt werden.
Verdächtiger wurde bereits gesucht
Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Festnahme an. Der Beschuldigte, gegen den bereits eine aufrechte Fahndung wegen Beweismaterial von Überwachungskameras bestand, konnte am 27. April 2026 von einer Zivilstreife des LKA Steiermark auf der A2 bei Feldkirchen bei Graz angehalten und festgenommen werden. Der Mann zeigte sich teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
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