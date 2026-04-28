Cobra-Einsatz: Schule in Hausmannstätten evakuiert

Aktuell ist nur bekannt, dass ein größerer Einsatz läuft. Das hat auch die steirische Polizei gegenüber der „Krone“ bestätigt. Auch die Spezialeinheit Cobra und das Kriseninterventionsteam sind vor Ort. „Wie ernsthaft die Drohung ist“ – oder womit gedroht wurde – „kann derzeit nicht final bewertet werden“, so die Polizei weiter.