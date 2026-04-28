Cobra-Einsatz: Schule in Hausmannstätten evakuiert

In Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung) läuft aktuell ein großer Polizeieinsatz beim Pflichtschulcluster. „Wir überprüfen eine mögliche Drohung im Umkreis der Schule“, heißt es von der Polizei.
Gegen 12.30 Uhr wurde die Polizei zum Einsatz in Hausmannstätten gerufen. Dort befinden sich eine Volks- und eine Mittelschule, wobei die Jüngeren großteils bereits zuhause waren.
Aktuell ist nur bekannt, dass ein größerer Einsatz läuft. Das hat auch die steirische Polizei gegenüber der „Krone“ bestätigt. Auch die Spezialeinheit Cobra und das Kriseninterventionsteam sind vor Ort. „Wie ernsthaft die Drohung ist“ – oder womit gedroht wurde – „kann derzeit nicht final bewertet werden“, so die Polizei weiter.
Die Kinder seien in Sicherheit und würden laufend von den Eltern abgeholt, so ein Sprecher der Exekutive weiter. Es wurde niemand festgenommen.
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