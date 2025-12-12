Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kapsel weggesprengt

14-Jähriger mit Bengalen bei Krampuslauf verletzt

Salzburg
12.12.2025 11:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Beim Krampuslauf in Lofer (Pinzgau) in Salzburg traf ein Teil einer bengalischen Fackel einen 14-jährigen Zuschauer am Auge. Der Jugendliche wurde unbestimmten Grades verletzt.

0 Kommentare

Die Krampusläufe gehören zur Tradition in Österreich. Dennoch gibt es dabei auch manchmal Verletzte. Ende November wurde im Salzburger Pinzgau ein 14-jähriger Zuschauer, der mit drei Freunden dem Krampus-Rummel zusah, unbestimmten Grades verletzt.

Lesen Sie auch:
Im Treiben am Krampuslauf verletzte sich die Pinzgauerin so schwer, dass sie ins Spital musste. ...
Pyrotechnik verboten
13-Jährige von Krampus mit Bengalo-Fackel verletzt
11.12.2025
Defekter Anschluss
Tausende Liter Molke auf Landesstraße verloren
12.12.2025
Salzburger als Opfer
Falscher Bankmitarbeiter ergaunerte tausende Euros
12.12.2025

Bengalische Fackeln angezündet
Passiert ist es in Lofer im Bereich der Almenwelt Lofer, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Beim Einlauf der Krampusse gegen 21 Uhr zündeten mehrere Hauptakteure bengalische Fackeln. Dabei wurde durch den Bengalen ein Teil der Kapsel weggesprengt, der den jugendlichen Gast am Auge traf.

Dies ist nicht der einzige Fall. Beim Perchtenlauf im Salzburger Neukirchen zerrte ein Krampus ein 13-jähriges Mädchen über ein Absperrgitter und verletzte die Pinzgauerin dabei mit einer Pyro-Fackel. Die Bengalo war ausdrücklich verboten.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
152.656 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.150 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Kärnten
ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“
101.607 mal gelesen
Markus Salcher geht heuer ein letztes Mal in die Hocke.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf