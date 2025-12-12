14-Jähriger mit Bengalen bei Krampuslauf verletzt

Beim Krampuslauf in Lofer (Pinzgau) in Salzburg traf ein Teil einer bengalischen Fackel einen 14-jährigen Zuschauer am Auge. Der Jugendliche wurde unbestimmten Grades verletzt.
Die Krampusläufe gehören zur Tradition in Österreich. Dennoch gibt es dabei auch manchmal Verletzte. Ende November wurde im Salzburger Pinzgau ein 14-jähriger Zuschauer, der mit drei Freunden dem Krampus-Rummel zusah, unbestimmten Grades verletzt.
Bengalische Fackeln angezündet
Passiert ist es in Lofer im Bereich der Almenwelt Lofer, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Beim Einlauf der Krampusse gegen 21 Uhr zündeten mehrere Hauptakteure bengalische Fackeln. Dabei wurde durch den Bengalen ein Teil der Kapsel weggesprengt, der den jugendlichen Gast am Auge traf.
Dies ist nicht der einzige Fall. Beim Perchtenlauf im Salzburger Neukirchen zerrte ein Krampus ein 13-jähriges Mädchen über ein Absperrgitter und verletzte die Pinzgauerin dabei mit einer Pyro-Fackel. Die Bengalo war ausdrücklich verboten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.