14-Jähriger mit Bengalen bei Krampuslauf verletzt

Bengalische Fackeln angezündet

Passiert ist es in Lofer im Bereich der Almenwelt Lofer, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Beim Einlauf der Krampusse gegen 21 Uhr zündeten mehrere Hauptakteure bengalische Fackeln. Dabei wurde durch den Bengalen ein Teil der Kapsel weggesprengt, der den jugendlichen Gast am Auge traf.