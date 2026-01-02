Trump hat Clooney früher einmal geholfen

Nun legte der zweifache Oscar-Preisträger Clooney nach und sorgte dabei wohl für die ein oder andere Überraschung: „Ich kannte ihn sehr gut“, erzählte er dem US-Magazin „Variety“. Trump (79) habe ihn öfter angerufen und sogar einmal versucht, ihn bei einem Rückenchirurgen in einem Krankenhaus unterzubringen. „Ich sah ihn oft in Clubs und Restaurants. Er ist ein großer Quatschkopf. Nun ja, das war er (...)“, sagte Clooney über den US-Präsidenten.