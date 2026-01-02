Vorteilswelt
„Alles geändert“

Trump hat Clooney früher einmal geholfen

Society International
02.01.2026 11:38
US-Präsident Donald Trump und Schauspieler George Clooney liefern sich derzeit einen ...
US-Präsident Donald Trump und Schauspieler George Clooney liefern sich derzeit einen Schlagabtausch.

Der Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und Hollywoodstar George Clooney geht in die nächste Runde. „Er ist ein großer Quatschkopf. Nun ja, das war er. Das hat sich alles geändert“, sagte Clooney jetzt über Trump. Dieser hatte ihn zuvor als „Durchschnittstypen“ bezeichnet, „der sich unentwegt über gesunden Menschenverstand in der Politik beschwerte“.

0 Kommentare

Anlass für Trumps Unmut war unter anderem, dass Clooney (64) und seine Familie die französische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Zudem hatte der bekannte US-Schauspieler im Wahlkampf 2024 die demokratische Kandidatin Kamala Harris unterstützt. George und Amal Clooney (seine Ehefrau, Anm.) seien „zwei der schlechtesten politischen Prognostiker aller Zeiten“, schrieb Trump kürzlich auf seiner Plattform Truth Social. Der Schauspieler habe mit politischen Angelegenheiten mehr Aufmerksamkeit erregt als mit seinen „wenigen und völlig mittelmäßigen Filmen“.

Nun legte der zweifache Oscar-Preisträger Clooney nach und sorgte dabei wohl für die ein oder andere Überraschung: „Ich kannte ihn sehr gut“, erzählte er dem US-Magazin „Variety“. Trump (79) habe ihn öfter angerufen und sogar einmal versucht, ihn bei einem Rückenchirurgen in einem Krankenhaus unterzubringen. „Ich sah ihn oft in Clubs und Restaurants. Er ist ein großer Quatschkopf. Nun ja, das war er (...)“, sagte Clooney über den US-Präsidenten.

Macht politische Kampfansage
Zugleich machte er deutlich, dass er sich weiter politisch äußern werde. „Ich gebe dem aktuellen Präsidenten vollkommen recht. Wir müssen Amerika wieder großartig machen. Wir fangen im November damit an“, sagte der Schauspieler und Regisseur am Donnerstag (Ortszeit). „Make America Great Again“ ist ein Slogan, der in US-Präsidentschaftswahlkämpfen mehrfach gebraucht wurde, vor allem von Donald Trump. Auch die konservative MAGA-Bewegung hat ihren Namen davon abgeleitet.

Mit seiner Reaktion dürfte Clooney auf die Kongresswahlen im November anspielen. Bei den sogenannten Midterms stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat zur Wahl. Derzeit haben die Republikanerinnen und Republikaner von Trump in beiden Kammern knappe Mehrheiten, was dem Präsidenten große Regierungsfreiheit ermöglicht.

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
295.589 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
193.502 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
192.361 mal gelesen
Archivbild
