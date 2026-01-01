Trump: „Clooney ist überhaupt kein Filmstar“

2021 hatten Clooney und seine libanesisch-britische Ehefrau, die als Menschenrechtsaktivistin arbeitet, ein ehemaliges Weingut in Brignoles in Frankreich gekauft. Hier gebe es keine Paparazzi, die vor der Schule seiner Kinder lauern würden, argumentierte der bekannte Schauspieler unter anderem. Zwar verbringe seine Familie nur einen Teil des Jahres auf dem Anwesen in Südfrankreich, doch sei dies der Ort, „an dem wir am glücklichsten sind“. „Ich liebe die französische Kultur, ihre Sprache, auch wenn ich sie nach 400 Tagen Unterricht immer noch nicht gut beherrsche“, sagte der 64-Jährige Anfang Dezember.