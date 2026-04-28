The Premier League is calling
Will the ÖFB player follow his former coach to England?
Where will ÖFB international Xaver Schlager play next season? After the midfield dynamo decided not to renew his contract with RB Leipzig, which expires this summer, the rumor mill is in full swing. A hot lead could now point to England, where an old acquaintance awaits the Austrian...
In February, it was announced that Schlager had turned down a contract extension with Leipzig to seek a new challenge. Since then, there has been speculation about exactly where he will find it. But as “Bild” reports, a hot lead points to England.
Bournemouth has recently confirmed that former Leipzig and Salzburg coach Marco Rose will be on the sidelines next season. And the 49-year-old is reportedly quite interested in bringing his former protégé to the Premier League.
They already know each other from Salzburg
In fact, there are several factors pointing toward Schlager joining a team in England. The Austrian national team player’s style of play would be a good fit for the Premier League. Furthermore, Rose and Schlager have worked together not only in Leipzig but also in Salzburg’s youth academy.
So it’s quite possible that they’ll embark on the Premier League adventure together after the World Cup.
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