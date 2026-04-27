Darts Sensation
Historic! First Woman to Win Pro Tour Title
It’s a day for the darts history books: Beau Greaves has become the first woman in PDC history to win a Pro Tour title!
At the Players Championship event in Milton Keynes, the 22-year-old prevailed 8-7 over Michael Smith in a high-caliber final, thereby claiming her first title on the professional circuit.
“Probably my biggest success ever!”
Greaves demonstrated both skill and mental toughness—after falling behind 0-2, she turned the match around by winning five legs in a row and then hit the Big Fish to make it 6-3. In the decisive phase of the final, she remained unfazed by Smith’s comeback and ultimately sealed the match with a strong 142 finish in the decider.
“Maybe this is just the beginning; I don’t know. Winning a title like this is just incredible. Aside from my titles at the Lakeside World Championship, this is probably my greatest achievement ever!” Greaves said, overjoyed, in the subsequent winner’s interview.
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