Gemeinsam statt einsam in Sulzberg und Doren

„Es ist ganz einfach so, dass beide Klubs alleine weder die finanziellen noch die personellen Mittel haben, um sich in der Liga ordentlich zu positionieren. Wenn wir beide zusammen gehen, haben wir etwa 16 Spieler aus den eigenen Reihen, die wir mit wenigen Akteuren ergänzen können. Ich bin sicher, dass wir dann wettbewerbsfähig sind“, sagt Huber. „Ich habe ein gutes Gefühl, dass diese Spielgemeinschaft auf Dauer Bestand haben wird.“