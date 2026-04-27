Siebenfache Olympiasiegerin Felix plant Comeback

Die frühere Top-Sprinterin Allyson Felix will noch einmal auf die große Leichtathletik-Bühne zurückkehren und an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilnehmen! Das sagte der US-Star dem „Time“-Magazin …
Felix hat elf Olympia-Medaillen gewonnen: siebenmal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze. Die 40-Jährige ist die erfolgreichste Leichtathletin in der Historie der Spiele. 2022 hatte sie ihre Karriere beendet.
„Lasst uns das Ganze auf den Kopf stellen!“
„Wisst ihr, in diesem Alter sollte ich wohl zu Hause bleiben und mich um meine Kinder kümmern. Aber warum nicht? Lasst uns das Ganze auf den Kopf stellen“, sagte Felix, die in ihrer Laufbahn auch 20 WM-Medaillen geholt hatte.
„Ich weiß, mit 40 bin ich nicht mehr auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Da mache ich mir keine Illusionen“, sagte Felix. „Ich weiß genau, was ich will und was ich erreichen möchte. Und ich hoffe, das wird auch so wahrgenommen.“
Felix und ihr langjähriger Trainer Bobby Kersee planen demnach, im Oktober ein volles Trainingsprogramm zu starten. 2027 will sie voraussichtlich in den Wettkampfbetrieb zurückkehren. Ein Jahr später finden die Sommerspiele in ihrer Heimatstadt Los Angeles statt.
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