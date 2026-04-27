Siebenfache Olympiasiegerin Felix plant Comeback

„Lasst uns das Ganze auf den Kopf stellen!“

„Wisst ihr, in diesem Alter sollte ich wohl zu Hause bleiben und mich um meine Kinder kümmern. Aber warum nicht? Lasst uns das Ganze auf den Kopf stellen“, sagte Felix, die in ihrer Laufbahn auch 20 WM-Medaillen geholt hatte.