Bregenzer VP kann sich Aus durchaus vorstellen

„Für uns ist entscheidend, ob die Leerstandsabgabe wirklich Wohnungen mobilisiert. Wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, dann ist sie nichts anderes als eine zusätzliche Steuer – und das lehnen wir klar ab“, betont Klubobmann Michael Felder. Zunächst aber soll evaluiert werden.
Aktuelle Analysen würden zeigen, dass die bestehende Regelung vielfach nicht treffsicher sei und häufig auch jene Fälle erfasse, in denen Wohnungen aus nachvollziehbaren Gründen nicht vermietet werden könnten. Statt gezielt spekulativen Leerstand zu bekämpfen, komme es dadurch zu Belastungen für Eigentümer – ohne den entsprechenden Lenkungseffekt.
Härtefälle vermeiden
„Es braucht mehr Hausverstand und weniger Bürokratie. Wir müssen uns die Fälle genau anschauen und bürgerorientierte Entscheidungen treffen“, ergänzte Vizebürgermeister Roland Frühstück. Besonders wichtig sei es, Härtefälle zu vermeiden und die Realität der Menschen stärker zu berücksichtigen. Für die Mitglieder der Bregenzer Volkspartei ist klar: Sollte sich im Zuge der Evaluierung zeigen, dass die Leerstandsabgabe nicht zur Mobilisierung von Wohnraum beiträgt, muss sie abgeschafft werden.
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