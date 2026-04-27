Bregenzer VP kann sich Aus durchaus vorstellen

Härtefälle vermeiden

„Es braucht mehr Hausverstand und weniger Bürokratie. Wir müssen uns die Fälle genau anschauen und bürgerorientierte Entscheidungen treffen“, ergänzte Vizebürgermeister Roland Frühstück. Besonders wichtig sei es, Härtefälle zu vermeiden und die Realität der Menschen stärker zu berücksichtigen. Für die Mitglieder der Bregenzer Volkspartei ist klar: Sollte sich im Zuge der Evaluierung zeigen, dass die Leerstandsabgabe nicht zur Mobilisierung von Wohnraum beiträgt, muss sie abgeschafft werden.