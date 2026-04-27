Pump-Gebrechen führte beinahe zu Trinkwassernot

Spezialcontainer, um Pegel des Hochbehälters nicht zu reduzieren

Die Löschtruppe hatte in Absprache mit Ortsvorsteherin Mirelle Ribolits noch in der Nacht auf Montag Spezialcontainer abgeholt, die ein Kamerad zufällig lagernd hatte. Um den Pegel des eigentlichen Hochbehälters nicht weiter zu reduzieren, wurden die benötigten Tropfen aus dem Nachbarort geholt worden.