„Fußball ist durch den VAR gerechter geworden!“

„Der Fußball ist durch den VAR ganz sicher gerechter geworden, die großen Fehlentscheidungen gibt es nicht mehr in der Masse, 98 Prozent der VAR-Entscheidungen sind richtig“ – wenn Alfred Draxler, der als langjähriger Chefredakteur von „Sportbild“ ein Grandseigneur des Sport-Journalismus bei unseren deutschen Nachbarn ist, so spricht, dann hat das durchaus Gewicht. Der 73-Jährige sieht allerdings auch die Schattenseiten des VAR glasklar.