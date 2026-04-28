ManUnited festigt mit 2:1 gegen Brentford Rang 3!

Manchester United steht vor der Rückkehr in die Champions League!
Die Mannschaft von Michael Carrick besiegte am Montag in der englischen Premier League Brentford mit 2:1 (2:0) und hat vier Runden vor Saisonende elf Punkte Vorsprung auf das sechstplatzierte Brighton.
Fünf Teams qualifizieren sich für die nächste Saison der Königsklasse, in der Manchester United zuletzt 2023/24 spielte.
Casemiro (11.) und Benjamin Sesko (43.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung, Mathias Jensen gelang im Finish (87.) nur noch der Anschlusstreffer.
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