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ManUnited festigt mit 2:1 gegen Brentford Rang 3!

Premier League
28.04.2026 00:11
Benjamin Sesko
Benjamin Sesko(Bild: AP/Dave Thompson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Manchester United steht vor der Rückkehr in die Champions League!

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Die Mannschaft von Michael Carrick besiegte am Montag in der englischen Premier League Brentford mit 2:1 (2:0) und hat vier Runden vor Saisonende elf Punkte Vorsprung auf das sechstplatzierte Brighton.

Fünf Teams qualifizieren sich für die nächste Saison der Königsklasse, in der Manchester United zuletzt 2023/24 spielte.

Casemiro (11.) und Benjamin Sesko (43.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung, Mathias Jensen gelang im Finish (87.) nur noch der Anschlusstreffer.

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