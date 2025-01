Benko bleibt in U-Haft ++ Nosferatu-Spinne in Ö

Und die ursprünglich in Südwesteuropa beheimatete Nosferatu-Spinne taucht nun auch vermehrt in Kärnten auf. Experten empfehlen jedoch, Ruhe zu bewahren: Ihr Biss ist harmlos. Jedoch ist sie für viele ein ungebetener Gast. Was es mit der Spinnenart auf sich hat und ob man sich vor ihr in Acht nehmen muss. Wir haben uns schlau gemacht und im Naturhistorischen Museum für Sie nachgefragt.