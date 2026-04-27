Traktor prallt gegen Mauer und überschlägt sich

Ein spektakulärer Unfall mit einem Kleintraktor ereignete sich am Samstagnachmittag in Feldkirch in Vorarlberg. Der 79-jährige Lenker erlitt neben mehreren kleinen Blessuren auch eine Kopfverletzung und wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.
Der Senior war gegen 15 Uhr mit seinem Kleintraktor samt Anhänger auf der Amberggasse in Richtung TC Feldkirch unterwegs. Auf dem mit Bauschutt und Müll beladenen Anhänger fuhr zudem ein 17-Jähriger mit.
Wegen des starken Gefälles trat der Senior ordentlich auf die Bremse, was wiederum zu einer Überlastung führte. Schließlich verlor der 79-Jährige die Kontrolle über das Gefährt und krachte gegen eine Gartenmauer. Dann überschlug sich der Kleintraktor.
17-Jähriger wollte nicht ärztlich behandelt werden
Der junge Mann wurde vom Anhänger geschleudert und zog sich leichte Verletzungen zu. Er lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Ein mit dem Fahrzeuglenker durchgeführter Alkoholtest verlief nach Angaben der Polizei negativ.
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