Bürgermeister Wiedl sieht Bestätigung für Sparkurs

Fettes Minus bei frei verfügbaren Mitteln

Besonders dramatisch: Die frei verfügbaren Mittel beliefen sich mit Jahresende 2025 auf -4,6 Millionen Euro. Damit beläuft sich die Nettoneuverschuldung auf gut 18 Millionen Euro, die Gesamtverschuldung hat inzwischen die beachtliche Summe von 121,7 Millionen Euro erreicht. Um sofort Kosten einzusparen, habe man alle laufenden Bauprojekte auf Einsparpotenziale untersucht und dort, wo es möglich war, umgesetzt, betonte Wiedl. Bei den Stellennachbesetzungen in der Verwaltung sei man um Effizienz bemüht gewesen. Auf diese Weise seien so schon zwei Millionen Euro eingespart worden. Zudem wurden mit dem Land Vorarlberg Verhandlungen für ausstehende Fördermittel geführt, damit man finanziell stabile Voraussetzungen habe.