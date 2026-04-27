Soziallandesrätin stellt Care-Management neu auf

Sozialraumbüro als zentrale Anlaufstelle

Pro Care-Region ist ein Sozialraumbüro als zentrale Anlaufstelle für Bürger geplant. Die Büros sind als einfach erreichbare, zentrale Anlaufstellen für alle Menschen gedacht, die Unterstützung suchen – unabhängig davon, um welches Anliegen es geht. Die Mitarbeiterinnen übernehmen eine „Lotsenfunktion“ und helfen dabei, sich im sozialen System zurechtzufinden, zeigen passende Angebote auf und unterstützen bei den nächsten Schritten. Ein weiterer wesentlicher Schritt sei die künftige Finanzierung: Die Care-Managerinnen werden gemäß der neuen Richtlinie vollständig aus Landesmitteln finanziert. Gemeinden und Regionen können das Beschäftigungsausmaß bei Bedarf freiwillig erweitern.