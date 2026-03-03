Hilfswelle nach Diebstahl: „Möchte mich bedanken“



Es kamen sogar so viele Spenden in der Wärmestube an, dass nicht nur der 50-Jährige davon profitiert: „Ich möchte mich von Herzen bei allen bedanken, die mir geholfen haben. Ich habe auch ein paar Spender persönlich kennenlernen dürfen. Ein großes Packerl kam zum Beispiel aus Kärnten an. Es kamen so viele Jacken und Rucksäcke, die dann an andere Obdachlose weitergegeben wurden. So hatten jetzt viele Menschen etwas davon.“