Austria Salzburg gibt Kicker nach zwölf Jahren ab

Der Aufstieg war es aber auch, der das Ende von Schwaighofer in Maxglan einläutete. Anfangs kam er noch als Joker zum Einsatz. In fünf Partien lief er insgesamt 59 Minuten auf. Seit Runde sieben, also dem 20. September, war er aber nie mehr im Kader. Schon vor einigen Wochen sagte er gegenüber der „Krone“, dass die Austria im Winter verlassen möchte. Dies tut er nun auch und schließt sich Salzburgligist Grödig an.