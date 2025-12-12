Austria Salzburg gibt Kicker nach zwölf Jahren ab

Das Kapitel Austria Salzburg ist für Alexander Schwaighofer beendet. Der Mittelfeldspieler verlässt die Violetten offiziell nach zwölf Jahren zu Salzburgligist Grödig.
Zwölf Jahre lang spielte Alexander Schwaighofer für Austria Salzburg. Im September 2013 kam er aus der Red Bull Akademie und kämpfte sich aus der Jugend bis zur ersten Mannschaft durch. Dort zählte er in den vergangenen Jahren zu den Leistungsträgern. Auch bei den beiden Meistertiteln in der Regionalliga West sowie beim ersehnten Aufstieg in die 2. Liga spielte der 26-Jährige eine tragende Rolle im Team von Trainer Christian Schaider.
Der Aufstieg war es aber auch, der das Ende von Schwaighofer in Maxglan einläutete. Anfangs kam er noch als Joker zum Einsatz. In fünf Partien lief er insgesamt 59 Minuten auf. Seit Runde sieben, also dem 20. September, war er aber nie mehr im Kader. Schon vor einigen Wochen sagte er gegenüber der „Krone“, dass die Austria im Winter verlassen möchte. Dies tut er nun auch und schließt sich Salzburgligist Grödig an.
Dort freut man sich sehr. Trainer Arsim Deliu meint: „Wir haben mit Alex einen universell einsetzbaren Spieler. Er muss sich in die Mannschaft reinkämpfen, sind heilfroh, dass wir ihn bekommen haben.“
