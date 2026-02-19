Unfallkrankenhaus übersiedelt nun doch nicht

Die geschätzten Kosten lagen zuletzt bei rund 400 Millionen Euro. Die AUVA habe die Bremse gezogen, heißt es. Auch das Land war in Sparzeiten Befürworter einer kostengünstigeren Alternative.

Die AUVA wird sich aber nicht ganz aus Salzburg zurückziehen. Die Spitze gab in einem Gespräch mit der Landesregierung eine Standortgarantie ab. Das Spital bleibt am aktuellen Standort am Rehrl-Platz.