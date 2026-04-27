Rattengift-Experte: „Ist extrem zugriffssicher“

„Obwohl ich in meinem ganzen Berufsleben noch nie eine Sekundärvergiftung gesehen hab“, sagt Göschl, der seit Kurzem Pensionist ist, aber Geschäftsführer bleibt. Strengere Regeln werden eingeführt, um die Tiere auch so „harmlos wie möglich“ zu bekämpfen. Und, um weitere Vergiftungen anderer Tiere zu verhindern, die auch in Berührung mit den Nagern kommen könnten. Eine Köderbox enthalte laut Göschl oft zwischen 20 und 40 mg giftige Substanz. „Der Wert, der für Hunde wirklich gefährlich wird, liegt bei 220 Gramm.“ Das Gift per se sei meistens ein überdosiertes Vitamin, das Organversagen auslöst.