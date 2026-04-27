Körperteile von Reh lagen tagelang mitten im Ort

Was sich wie eine Szene aus der Wildnis anhört, spielte sich mitten im Zentrum mit Blick auf die Kirche ab! Denn lagen die Überreste des Wildes offen herum. Fußgänger, Radfahrer, Autos und landwirtschaftliche Fahrzeuge passieren täglich genau diese Stelle. ,Ich konnte Teile der Decke, also des Felles, erkennen und auch den Lauf, wie wir Waidmänner das Bein dieses Waldbewohners nennen’ schildert Leo Reim, beeidetes Forstaufsichtsorgan und arbor passionierter Jäger, den verstörenden Anblick.