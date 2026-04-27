Schatz aus den Tiefen der Zeit wieder aufgetaucht

Wieder der Öffentlichkeit zugänglich

Das Modell war mehr als ein Jahrhundert lang Leihgabe in einem weltberühmten Wiener Museum und galt als äußerst wertvoll. Umso spektakulärer, dass es gemeinsam mit anderen Stücken – wie einer Galeere – nun der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Wer sich diese faszinierende Stücke maritimer Vergangenheit nicht entgehen lassen will, hat am kommenden Wochenende im Antiquitätenzentrum von Renz die seltene Gelegenheit dazu. Im Rahmen der laufenden Kunstausstellung werden dort Raritäten präsentiert. Ein Besuch, der sich lohnt. Denn solche Schätze tauchen nur selten auf...