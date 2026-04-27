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Maritime Rarität

Schatz aus den Tiefen der Zeit wieder aufgetaucht

Niederösterreich
27.04.2026 16:00
Kunstmäzen Josef Renz hütet jetzt in Kreisbach bei Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten rare ...
Kunstmäzen Josef Renz hütet jetzt in Kreisbach bei Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten rare maritime Geschichte.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Mit in den Wogen der Zeit vergessenem Meisterwerk der Modellbau-Kunst wird in Kreisbach maritime Geschichte lebendig. Ein Meisterwerk der Modellbau-Kunst kann jetzt in Niederösterreich bestaunt werden.

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Es klingt wie aus einem Abenteuerroman auf offener See. Josef Renz, bekannt als „Jäger der verlorenen Schätze“, hat mehr als 100 Jahre alte Schiffsmodelle entdeckt, geborgen – und damit ein wertvolles Stück Geschichte vor dem Vergessen bewahrt. Was er ans Licht holt, entpuppt sich als wahre Sensation für Liebhaber maritimer Kunst mit unendlicher historischer Detailtreue.

Von 1913 bis 1918 angefertigt
Gefertigt wurden die beeindruckenden Werke von dem Künstler Leo Reifenstein in den Jahren 1913 bis 1918 – und zwar im Maßstab 1:40. Schon die nackten Zahlen von einer der Raritäten lassen erahnen, welche Dimension dahintersteckt: rund 190 Zentimeter lang, 38 Zentimeter breit und 180 Zentimeter hoch.

Doch erst beim näheren Hinsehen offenbart sich die Meisterleistung. Denn mit akribischer Präzision setzte der Modellbau-Meister jedes Detail um – von Fracht und Kanonen bis hin zu Lebensmitteln und der vollständigen Besatzung von rund 1150 Mann. Ein Miniatur-Kosmos, der eindrucksvoll zeigt, wie hart und entbehrungsreich das Leben auf hoher See einst gewesen sein muss. Jeder Handgriff, jede Planke erzählt ihre eigene Geschichte

Wieder der Öffentlichkeit zugänglich

Das Modell war mehr als ein Jahrhundert lang Leihgabe in einem weltberühmten Wiener Museum und galt als äußerst wertvoll. Umso spektakulärer, dass es gemeinsam mit anderen Stücken – wie einer Galeere – nun der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Wer sich diese faszinierende Stücke maritimer Vergangenheit nicht entgehen lassen will, hat am kommenden Wochenende im Antiquitätenzentrum von Renz die seltene Gelegenheit dazu. Im Rahmen der laufenden Kunstausstellung werden dort Raritäten präsentiert. Ein Besuch, der sich lohnt. Denn solche Schätze tauchen nur selten auf...

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