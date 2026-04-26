Süßer Ansturm: Omas Kuchen erobern Innsbruck

Mit Herz, Mehlspeis und jeder Menge Lebensfreude: Das Wiener Kultprojekt „Vollpension“ brachte Innsbruck zum Schmelzen – und sorgte für lange Schlangen vor dem Generationen-Café.
Innsbruck wurde für vier Tage zur süßen Hochburg der Gemütlichkeit: Das bekannte Generationen-Café „Vollpension“, sonst nahe dem Wiener Naschmarkt zuhause, machte Halt in der Tiroler Landeshauptstadt – und traf mitten ins Herz der Menschen. Unter der charmanten Leitung von Marianne und Petra verwandelte sich die Altstadt in einen Treffpunkt für Jung und Alt.
Mehlspeisen sorgten für Glücksmomente
Beim sogenannten „Huangarten“ wurde nicht nur geplaudert, sondern auch kräftig geschlemmt: Selbst gebackene Kuchen nach alten Familienrezepten, duftender Kaffee und traditionelle Schmankerln wie bei Oma lockten Besucher in Scharen an. Ob Apfelstrudel, Gugelhupf oder cremige Torten – die Mehlspeisen sorgten für wahre Glücksmomente.
Andrang war enorm
Schon früh bildeten sich lange Warteschlangen, die Stimmung blieb dennoch ausgelassen. Fremde wurden zu Tischgenossen, Generationen rückten zusammen – genau das Konzept, das hinter der „Vollpension“ steckt.
Gekommen, um zu bleiben?
„Wir sind in Innsbruck sehr herzlich willkommen geheißen worden. Viele fragen, ob wir nicht für immer bleiben können – und genau das ist unser Ziel“, so Karin Hermann-Arnold, Kommunikationsleitung der Vollpension.
Damit aus dem Pop-up ein fixer Standort werden kann, sucht das Unternehmen eine Franchise-Nehmerin oder einen Franchise-Nehmer, die/der die soziale Mission der Vollpension dauerhaft nach Tirol bringt. Außerdem sucht man Ein geeignetes, mindestens 200 Quadratmeter großes Lokal mit Gastgarten sowie Stammgäste der Zukunft, die mit dem Kauf eines Gutscheins zeigen: Innsbruck will die Vollpension. Mehr Informationen dazu findet man unter www.vollpension.wien/stammgast-ibk
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