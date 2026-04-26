Süßer Ansturm: Omas Kuchen erobern Innsbruck

Damit aus dem Pop-up ein fixer Standort werden kann, sucht das Unternehmen eine Franchise-Nehmerin oder einen Franchise-Nehmer, die/der die soziale Mission der Vollpension dauerhaft nach Tirol bringt. Außerdem sucht man Ein geeignetes, mindestens 200 Quadratmeter großes Lokal mit Gastgarten sowie Stammgäste der Zukunft, die mit dem Kauf eines Gutscheins zeigen: Innsbruck will die Vollpension. Mehr Informationen dazu findet man unter www.vollpension.wien/stammgast-ibk