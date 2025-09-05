Beliebtes „Oma-Café“ gastiert in der Kaiserstadt

Leckeres nach Oma-Rezept

Auf der Speisekarte finden sich leckere Kuchen, die nach Oma-Rezept zubereitet werden. „In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spaltung und Polarisierung ist es wichtiger denn je, generationenübergreifend im Gespräch zu bleiben, einander zuzuhören und voneinander zu lernen“, erklärt Moriz Piffl-Percevic, Gründer und Ideengeber der „Vollpension“. Das Ziel in der Kaiserstadt ist klar definiert. „Wir kommen, um zu bleiben“, sagt Piffl-Percevic. Er ist überzeugt, dass das Modell auch außerhalb von Wien funktionieren kann. Die Herausforderungen seien ihm bewusst. Abgesehen von Förderungen braucht es ein geeignetes Lokal und lebenserfahrene Bäckerinnen.