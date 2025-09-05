Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tour durch Österreich

Beliebtes „Oma-Café“ gastiert in der Kaiserstadt

Oberösterreich
05.09.2025 12:00
Direkt neben dem Lehár- Theater wird am 11. September ein Pop-up-Café des Vereins „Vollpension“ ...
Direkt neben dem Lehár- Theater wird am 11. September ein Pop-up-Café des Vereins „Vollpension“ eröffnet.(Bild: Vollpension)

Vom 11. bis 14. September hat vor dem Bad Ischler Lehár-Theater eine ganz besondere Pop-up-Gastro geöffnet. Die soziale Initiative „Vollpension“, die von Altersarmut betroffene Frauen unterstützt, macht im Rahmen ihrer Österreich-Tour Halt im Salzkammergut. Das Motto ist aber: „Wir kommen, um zu bleiben!“

0 Kommentare

Seit 2012 betreibt die soziale Initiative „Vollpension“ in Wien erfolgreich die sogenannten Generationencafés. Diese beschäftigen hauptsächlich Frauen, die besonders stark von Altersarmut betroffen sind. Mit einer Tour durch Österreich will die Organisation nun weiter wachsen. Nach drei erfolgreichen Stopps in Salzburg, Judenburg und Graz macht das soziale Konzept von 11. bis 14. September Halt in Bad Ischl. Mit Handmixer, Teigspachteln und viel Oma-Liebe werden die Gäste im Pop-up-Café vor dem Lehár-Theater verwöhnt.

Leckeres nach Oma-Rezept
Auf der Speisekarte finden sich leckere Kuchen, die nach Oma-Rezept zubereitet werden. „In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spaltung und Polarisierung ist es wichtiger denn je, generationenübergreifend im Gespräch zu bleiben, einander zuzuhören und voneinander zu lernen“, erklärt Moriz Piffl-Percevic, Gründer und Ideengeber der „Vollpension“. Das Ziel in der Kaiserstadt ist klar definiert. „Wir kommen, um zu bleiben“, sagt Piffl-Percevic. Er ist überzeugt, dass das Modell auch außerhalb von Wien funktionieren kann. Die Herausforderungen seien ihm bewusst. Abgesehen von Förderungen braucht es ein geeignetes Lokal und lebenserfahrene Bäckerinnen.

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
175.895 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
168.221 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
156.304 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1797 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1195 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
895 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Mehr Oberösterreich
Tour durch Österreich
Beliebtes „Oma-Café“ gastiert in der Kaiserstadt
Auf Nachbarn gezielt
Schuss bei Cobra-Einsatz: 59-Jähriger verletzt
Am Pöstlingberg
3,5 Millionen Euro für ein Einfamilienhaus bezahlt
Landesrat im Interview
Flug Linz-Frankfurt könnte Steuergeld kosten
Krone Plus Logo
Ende einer Ära
Diese bekannte Diskothek sperrt nicht mehr auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf