Freibäder werden für die Gemeinden zum Problem

Wenn das Wetter mitspielt, steht dem Badespaß ab Mai in Oberösterreich grundsätzlich nichts mehr im Wege. Zumindest theoretisch. Fakt ist: Immer mehr Gemeinden rutschen in finanzielle Schwierigkeiten. Der Betrieb von Freibädern ist teuer, zeitgleich findet sich immer seltener Personal. So mancher Bürgermeister greift deshalb zu ungewöhlichen Mitteln.