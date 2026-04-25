Mayor Ludwig Re-elected as SPÖ Party Leader

A Slap in the Face for Barbara Novak

Incumbent Mayor Ludwig received 92.33 percent of the vote. In 2024, he had been confirmed as state chairman with 92.63 percent. A solid result, in stark contrast to another: The new City Councilor for Finance, Barbara Novak, was elected by only 70.87 percent of the delegates. While that is a majority, it is a resounding slap in the face from her fellow party members.