At the state party convention
Mayor Ludwig Re-elected as SPÖ Party Leader
At the SPÖ Vienna state party convention, Mayor Michael Ludwig ran for reelection as party leader. 92.33 percent of the delegates voted for him.
Under the motto “Vienna Builds the Future,” 1,000 delegates not only discussed motions and resolutions that will shape the party’s political work in the coming years, but also elected the Vienna state party chair and their deputies.
A Slap in the Face for Barbara Novak
Incumbent Mayor Ludwig received 92.33 percent of the vote. In 2024, he had been confirmed as state chairman with 92.63 percent. A solid result, in stark contrast to another: The new City Councilor for Finance, Barbara Novak, was elected by only 70.87 percent of the delegates. While that is a majority, it is a resounding slap in the face from her fellow party members.
Song Contest and Pensions
In his speech, Ludwig addressed not only the Song Contest but also social issues in Vienna, the budget, and the topic of pensions. He spoke out clearly against raising the retirement age. He also opposed Sunday store openings, which had been demanded—particularly during the Song Contest—by the ÖVP, among others.
Former City Councilor Kahrin Gaál stepped down from the Executive Committee. She was followed by Finance Councilor Barbara Novak and Environment Councilor Jürgen Czernohorszky. As is well known, Elke Hanel-Torsch took over the Housing and Women’s Affairs portfolio.
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