Fans chant his name
Emotional tribute to Manninger in Augsburg
Emotional moments before Saturday’s match between Augsburg and Eintracht Frankfurt. Alexander Manninger was remembered before kickoff. The fans honored the former FCA goalkeeper, who died in an accident, with chants of “Manninger, Manninger.”
Goosebumps on Saturday! In Augsburg, the team and fans bid farewell to Alexander Manninger with a moment of silence. The goalkeeper, who played for Augsburg from 2012 to 2016, had died nine days earlier at the age of 47 in a traffic accident in his hometown of Salzburg.
Banners and chants
The team played the match wearing black armbands. The stadium’s video screen displayed special moments from the Austrian’s career. This was followed by thunderous applause and chants of “Manninger, Manninger” from the stands.
In addition, the former Augsburg and ÖFB goalkeeper was honored with a banner in the fan section. “Forever a part of our Bundesliga history. Rest in peace, Alex,” it read.
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