Köstliche Kulinarik mitten in idyllischer Almweide

„Wir wollen zeigen, wo gutes Essen wirklich beginnt – nämlich nicht nur in der Küche, sondern schon draußen auf der Weide“, schildert Stephan Altenburg. Und man glaubt ihm sofort. Denn am 9. Mai wird genau das auf seinem Gutshof in Pyrath in Brand-Laaben erlebbar.
Mitten im satten Frühlingsgrün, dort wo die japanischen Wagyu-Rinder nach dem Winter jetzt erstmals wieder hinaus dürfen, wird eine lange Tafel gedeckt. Kein künstliches Setting, sondern ehrliche Kulisse: Erde, Tiere, frische Luft.
Stall, Weiden, Hofladen: Hier schmeckt man Natur in der Natur
„Es geht um Verständnis für Qualität, für Öko-Verantwortung und für das, was hinter jedem unserer Lebensmittel steckt“, so Altenburg, der mit seiner Frau Sintija durch Stall, Weiden und Hofladen begleiten wird. Am offenen Feuer übernimmt das Team vom Collina am Berg rund um Tono Soravia und Kenny Pajaziti auf der Alm – und es bringt genau das auf den Teller, was zuvor draußen gewachsen ist. Vom ersten Bissen gegrillter Rüben bis zu kraftvollen Wagyu-Cuts wie Tomahawk oder T-Bone wird hier nichts inszeniert, sondern interpretiert: pur, respektvoll, auf den Punkt und begleitet von Weinen des Weinguts Habsburg. Altenburg: „Wir wollen, dass unsere Gäste verinnerlichen, wo alles beginnt. Denn echter Genuss braucht nur ehrliche Herkunft.“
Infos zum Besuch nicht nur am Muttertag: Tel. 0676/4937121.
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