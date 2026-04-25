„Die Grünen müssen wieder in die Landesregierung!“

„Grün sein bedeutet, den Alltag der Menschen zu erleichtern und zu verbessern. Das ist unser gemeinsames Ziel und der Weg dorthin führt über die nächste Regierung“, sagte Gebi Mair nach seiner Wiederwahl.
„Danke! Danke, für das Vertrauen und den Rückenwind! Ihr seid Spitze. Ich nehme die Wahl an“ Jubelnd bedankte sich Gebi Mair vor den 100 Mitgliedern der Tiroler Grünen, die den alten und neuen Spitzenkandidaten mit Standing Ovations im Knappensaal im SZentrum Schwaz bedachten. Der 42 jährige Gebi Mair setzte sich, wie berichtet, letztlich deutlich gegen seinen Herausforderer Hermann Weratschnig mit 63 Prozent durch. 73 Prozent aller Mitglieder nahmen an der Online-Wahl teil.
Wir erleichtern den Menschen das Leben
In seiner Siegesrede machte der in Fulpmes aufgewachsene und in Innsbruck lebende Mair deutlich, dass er die Grünen in Richtung Regierungsbeteiligung führen möchte. „Grün sein bedeutet, den Alltag der Menschen zu erleichtern und zu verbessern. Das ist unser gemeinsames Ziel und der Weg dorthin führt über die nächste Regierung“, so Mair in seiner Ansprache.
Ich habe mich weiterentwickelt, bin politisch gereift, landesweit bekannt und habe jede Menge Ideen, wie wir Tirol grüner gestalten können.
Gebi Mair
Die Grünen haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in der Regierung „smarte Ideen zum Leben erwecken“ und sich „hartnäckig für Natur und Zusammenhalt einsetzen“, so Mair weiter. Der Vergleich mache sicher, so Mair voller Überzeugung: „Dieser ÖVP-SPÖ Landesregierung fehlt das kreative Element und das grüne Herz. Also sorgen wir gemeinsam dafür, dass die Grünen wieder zur bestimmenden Kraft in Tirol werden.“
Den hohen Zuspruch der Mitglieder führt Mair auch auf seinen persönlichen Reifeprozess zurück. „Ich habe mich weiterentwickelt, bin politisch gereift, landesweit bekannt und habe jede Menge Ideen, wie wir Tirol grüner gestalten können. Mit 42 liegen die besten politischen Jahre noch vor mir, und ich freue mich sehr darauf, die Grünen in die Landtagswahl zu führen. Wir spüren den Aufwind und haben als Bewegung die Zuversicht mit im Gepäck“, so ein bestens gelaunter Mair.
Auch Lob für ÖVP
Allen voran der ÖVP wolle der Grüne Landessprecher ein faires Angebot legen und die Hand reichen. „Die ÖVP hat sich in vielen Belangen um Tirol verdient gemacht. Aber es gibt große Schattenseiten, die die Menschen extrem belasten und welche die ÖVP nicht im Blick hat. Leistbares Wohnen und die extreme Belastung durch den Transit- und Urlauberverkehr sind zwei der Problemfelder, die durch alltagstaugliche Lösungen angegangen werden müssen. Hier sind die Menschen zu Recht enttäuscht und erwarten sich mehr. Das trifft auch auf das Lebensgefühl in Tirol zu. Die ÖVP beharrt auf der Tradition. Wir Grüne wollen das um moderne Zugänge bereichern, allen voran wenn es um Gleichberechtigung und Chancengleichheit geht“, führt Mair aus.
Die Landtagswahl wird für Mair angesichts der Umfragewerte der FPÖ zum Scheideweg. „Wird Tirol weltoffener, vielfältiger und grün oder kippt es in Richtung ultrarechter und antidemokratischer Machtübernahme. Es steht für die Tiroler:innen, für den Wirtschaftsstandort und die Natur viel am Spiel. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, was wir drauf haben und auf uns Verlass ist. Das wollen wir erneut unter Beweis stellen“, sagt Mair.
Glückwunsch von Bundessprecherin
Leonore Gewessler, Bundessprecherin der Grünen, gratuliert Gebi Mair und den Tiroler Grünen: „Herzlichen Glückwunsch an Gebi Mair zur Wahl als Spitzenkandidat. Er und die Tiroler Grünen sind viel im ganzen Land unterwegs, hören genau hin und stehen fest an der Seite der Menschen – in den Städten, in den Tälern und in den kleinsten Gemeinden. Gebi Mair kennt jeden Herrgottswinkel in Tirol und verkörpert genau das, was jetzt zählt: bodenständig, engagiert und mit einem offenen Ohr für die Anliegen der Tiroler:innen. In den letzten Jahren hat er neuen Schwung gebracht und gezeigt, dass Politik dann am stärksten ist, wenn sie nahe bei den Menschen bleibt. Mit dieser Haltung und viel Zuversicht wird er die Grünen in die kommenden Landtagswahlen führen und ein starkes Ergebnis erreichen.“
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