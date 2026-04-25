„Die Grünen müssen wieder in die Landesregierung!“

Glückwunsch von Bundessprecherin

Leonore Gewessler, Bundessprecherin der Grünen, gratuliert Gebi Mair und den Tiroler Grünen: „Herzlichen Glückwunsch an Gebi Mair zur Wahl als Spitzenkandidat. Er und die Tiroler Grünen sind viel im ganzen Land unterwegs, hören genau hin und stehen fest an der Seite der Menschen – in den Städten, in den Tälern und in den kleinsten Gemeinden. Gebi Mair kennt jeden Herrgottswinkel in Tirol und verkörpert genau das, was jetzt zählt: bodenständig, engagiert und mit einem offenen Ohr für die Anliegen der Tiroler:innen. In den letzten Jahren hat er neuen Schwung gebracht und gezeigt, dass Politik dann am stärksten ist, wenn sie nahe bei den Menschen bleibt. Mit dieser Haltung und viel Zuversicht wird er die Grünen in die kommenden Landtagswahlen führen und ein starkes Ergebnis erreichen.“