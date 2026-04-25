Diebe stahlen Fahrradträger von Auto herunter

Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr. Der Fahrradträger war auf einem Auto montiert, das vor einem Haus in Vomp parkte. Im Träger befanden sich zwei E-Bikes. Dass sowohl der Fahrradträger als auch die beiden E-Bikes jeweils versperrt waren, brachte offenbar nichts: Die bislang noch unbekannten Täter montierten den Fahrradständer inklusive beider Räder vom Pkw ab.