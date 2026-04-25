Diebe stahlen Fahrradträger von Auto herunter

Eine böse Entdeckung mussten die Besitzer eines Fahrradträgers Samstagfrüh in Vomp (Tiroler Bezirk Schwaz) machen: Über Nacht hatte jemand nicht nur den Aufbau für das Auto, sondern auch die beiden darauf befindlichen E-Bikes gestohlen.
Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr. Der Fahrradträger war auf einem Auto montiert, das vor einem Haus in Vomp parkte. Im Träger befanden sich zwei E-Bikes. Dass sowohl der Fahrradträger als auch die beiden E-Bikes jeweils versperrt waren, brachte offenbar nichts: Die bislang noch unbekannten Täter montierten den Fahrradständer inklusive beider Räder vom Pkw ab.
Den Besitzern entstanden durch die Tat Tausende Euro Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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