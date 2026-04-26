„Müssen uns unterstützen, damit keiner Angst hat“

Er wohnt selbst in dem betroffenen Gebäude im Bezirk Straßgang. Auf Facebook teilte er kurz nach dem Brand seine Eindrücke und artikulierte seine Dankbarkeit gegenüber den Einsatzkräften. Mehr als 2000 Reaktionen und über 100 Kommentare hat sein Posting inzwischen: „Damit habe ich nicht gerechnet, das überfordert mich sogar ein bisschen“, erzählt er im Gespräch mit der „Krone“, bevor er die Nacht noch einmal Revue passieren lässt.