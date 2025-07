Mure zwei Kilometer lang: Wie es jetzt weitergeht

Unfassbare Mengen an Geröll setzten sich am Samstag im Tiroler Ehrwald am Fuße der Zugspitze infolge eines Unwetters in Bewegung: Die Mure donnerte über eine Skipiste und erfasste teilweise auch eine Alm, wo gerade eine Hochzeitsfeier stattfand. Die Fassungslosigkeit ob des Ausmaßes ist groß. Die Frage ist, wie es mit der Piste und der Alm jetzt weitergeht.