Mure donnerte über Skipiste und ruinierte Hochzeit

Sturzbäche durch Straßen und Gassen

Auch über andere Teile Tirols zogen am Samstagabend schwere Unwetter. Extrem war die Situation etwa im Raum Schwaz. Straßen und Gassen wurden überflutet. Wasserschäden an Gebäuden waren die Folge. Mitunter mussten Keller ausgepumpt werden. In der Innenstadt gab es teils Sturzbäche, einige Lokale mussten schließen. Wie die Tiroler Polizei Sonntagfrüh mitteilte, wurden auch mehrere Straßen vermurt und zwei beschädigt.