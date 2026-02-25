Saalfeldner (63) ertappte Einbrecher bei Flucht

Ein 63-jähriger Saalfeldner traute am Dienstagvormittag seinen Augen nicht, als er beim Nachhausekommen eine eingeschlagene Fensterscheibe entdeckte. In der Nähe sah er noch dazu zwei Männer in ein Auto mit italienischem Kennzeichen hüpfen. Der Pinzgauer rief sofort die Polizei ...
Die gerufenen Beamten machten sich sofort auf die Suche und entdeckten das gesuchte Auto innerhalb weniger Minuten rund einen Kilometer vom Tatort entfernt. Bei den zwei Insassen handelte es sich um georgische Staatsbürger. Im Auto und bei den beiden Männern war aber nur ein Teil des Diebesguts.
Die Polizisten suchten die Fluchtroute der Georgier ab und fanden die restlichte Beute. Die beiden Männer wurden festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht.
Sie dürften das Fenster im Haus des Saalfeldners mit einem Stein eingeworfen haben, ins Haus eingebrochen sein und sämtliche Räume durchsucht haben. Dabei sollen sie diverse Schmuck- und Wertgegenstände gestohlen haben. Die Schadenshöhe ist bisher noch unbekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.