Sprangen ins Auto

Saalfeldner (63) ertappte Einbrecher bei Flucht

Salzburg
25.02.2026 10:34
Ein 63-jähriger Saalfeldner traute am Dienstagvormittag seinen Augen nicht, als er beim Nachhausekommen eine eingeschlagene Fensterscheibe entdeckte. In der Nähe sah er noch dazu zwei Männer in ein Auto mit italienischem Kennzeichen hüpfen. Der Pinzgauer rief sofort die Polizei ...

Die gerufenen Beamten machten sich sofort auf die Suche und entdeckten das gesuchte Auto innerhalb weniger Minuten rund einen Kilometer vom Tatort entfernt. Bei den zwei Insassen handelte es sich um georgische Staatsbürger. Im Auto und bei den beiden Männern war aber nur ein Teil des Diebesguts.

Die Polizisten suchten die Fluchtroute der Georgier ab und fanden die restlichte Beute. Die beiden Männer wurden festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

Sie dürften das Fenster im Haus des Saalfeldners mit einem Stein eingeworfen haben, ins Haus eingebrochen sein und sämtliche Räume durchsucht haben. Dabei sollen sie diverse Schmuck- und Wertgegenstände gestohlen haben. Die Schadenshöhe ist bisher noch unbekannt.

