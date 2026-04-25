55-Jähriger feuerte von Wiener Balkon auf Tauben

WEGA-Einsatz am Freitagmorgen im Wiener Bezirk Fünfhaus: Vom Balkon seiner Wohnung aus ging ein 55-jähriger Verdächtiger offenbar auf Taubenjagd und schoss mit einer Langwaffe auf die Vögel. Einen davon traf der Schütze, gegen ihn besteht bereits ein Waffenverbot, tödlich – ein Zeuge alarmierte die Polizei.