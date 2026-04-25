55-Jähriger feuerte von Wiener Balkon auf Tauben

WEGA-Einsatz am Freitagmorgen im Wiener Bezirk Fünfhaus: Vom Balkon seiner Wohnung aus ging ein 55-jähriger Verdächtiger offenbar auf Taubenjagd und schoss mit einer Langwaffe auf die Vögel. Einen davon traf der Schütze, gegen ihn besteht bereits ein Waffenverbot, tödlich – ein Zeuge alarmierte die Polizei.
Gegen 8 Uhr kam es zu den Schüssen auf dem Balkon in der Mariahilfer Straße. Ein Mann hatte die gefährlichen Szenen beobachtet und verständigte deshalb die Exekutive. Diese zog aufgrund der Bewaffnung des Verdächtigen die WEGA hinzu.
Wenig später trafen die Beamten bei der Wohnung des mutmaßlichen Schützen ein. Der Verdächtige kam ihnen quasi schon entgegen, denn er verließ gerade die Räumlichkeiten.
„Tote Taube mit Schussverletzung“
Bei der Durchsuchung der Wohnung konnte die Langwaffe samt Munition gefunden und sichergestellt werden. „Ebenso wurde im Taubennetz des Wohnhauses eine tote Taube mit einer Schussverletzung aufgefunden“, schilderte Polizeisprecherin Irina Steirer am Samstag.
Gegen den 55-Jährigen bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot, er wurde angezeigt.
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