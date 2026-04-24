Bregenz verlor doch noch sicher geglaubten Punkt

In der Nachspielzeit

Dann aber kam noch der Auftritt des eingewechselten Nicolas Rossi – der Brasilianer hämmerte die Kugel kurz vor Ende zum 2:2 in die Kreuzecke (88.) und sicherte Bregenz doch noch einen vermeintlichen Punkt. Den man aber in der Nachspielzeit doch wieder verlor. Denn da verteidigte die schwarz-weiße Defensive noch einmal katastrophal und kassierte so noch das 2:3 – Lukas Tischler traf in der dritten Minute der Nachspielzeit. Und Bregenz musste mit der 13. Saisonniederlage vom eigenen Platz.