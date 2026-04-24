Following a racism scandal
UEFA imposes massive penalty for Benfica star’s “monkey” remark!
UEFA is cracking down: Argentine Gianluca Prestianni has been suspended for six matches—three of them suspended—following the racism scandal in the Champions League match against Real Madrid! The European soccer governing body views the Benfica player’s behavior as discrimination against Real Madrid star Vinicius Junior …
For Prestianni, the suspension applies to both club and national team matches; UEFA also announced it would request a global suspension from FIFA. This would mean Prestianni would miss Argentina’s second group stage match against Austria, should he make the World Cup squad.
Has always denied racist insult
He is alleged to have called Brazilian Vinicius Junior a “monkey,” but has consistently denied making a racist slur. In the incident in question, he had pulled his jersey over his mouth.
Following the incident, he was provisionally suspended for one match. The winger made his debut for the senior national team in November and was named to the squad for the most recent international match against Zambia (5-0).
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