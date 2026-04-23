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Tears for Zinsberger! ÖFB star leaves Arsenal
Manuela Zinsberger must leave Arsenal FC this summer. The 2025 Champions League winner announced this on Thursday. In an emotional farewell speech, the ÖFB goalkeeper shared her memories of an unforgettable time on Instagram, in tears...
“We can confirm that Manu Zinsberger will leave the club when her contract expires at the end of this season,” the English club stated in a press release. “Everyone at Arsenal Football Club would like to thank Manu for her contribution to the club and wish her and her family all the best for the future.”
Tears for Manu
Zinsberger addressed her fans with an emotional video on Instagram. “It’s a sad video,” said the goalkeeper with tears in her eyes. “I came here as a 23-year-old girl. What a journey it’s been, without knowing what women’s soccer here in England, here at Arsenal, had to offer—and now, after seven years, I’m saying goodbye. I still get goosebumps when I think of the moments with the fans. Once a Gunner, always a Gunner! Thank you.”
The 30-year-old from Lower Austria joined the Gunners from FC Bayern Munich in May 2019. Since then, Zinsberger has played 143 games for Arsenal, kept 51 clean sheets, and helped Arsenal win the League Cup in both 2023 and 2024, as well as the UEFA Women’s Champions League in 2025.
Setback: Torn ACL
Zinsberger also won the “Golden Glove” award for the best goalkeeper of the 2021/22 season after keeping 13 clean sheets in 22 matches.
Most recently, however, Zinsberger was sidelined for several months after suffering a cruciate ligament tear during training.
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