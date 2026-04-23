Gremium des Grauens | In die Parade fahren

In die Parade fahren. Der Pinke sprach auch davon, dass sich gewaltig irre, wer glaube, mit der raschen Bestellung eines neuen ORF-Generals einfach zur Tagesordnung übergehen zu können. Shetty fordert, der Stiftungsrat, der „verlängerte Arm der Parteizentralen“, gehöre abgeschafft, müsse ersetzt werden durch einen professionellen, schlanken Aufsichtsrat, der dann ein mehrköpfiges ORF-Vorstandsteam auswählt. Völlig richtig! Doch was passiert wirklich? Das politisch verfilzte „Gremium des Grauens“ bestellt schnell einen neuen ORF-Chef, der den Küniglberg dann bis 2031 regiert. Fahren die mitregierenden Neos den übel packelnden Türkisen und Roten dabei in die Parade? Wenn sie ihre Forderung, die Politik müsse vollständig raus aus dem ORF, durchsetzen, dann haben sie den Applaus der eigentlichen Eigentümer verdient – der ORF-Zwangsgebührenzahler.