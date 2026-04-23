Forstunfall: Traktor stürzte 100 Meter Hang hinab

Heikler Forstunfall am Donnerstagnachmittag im steirischen Bezirk Leibnitz: Ein 50-Jähriger stürzte mit dem Traktor im steilen Gelände in einem Wald ab und verletzte sich am Kopf. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.
Am Donnerstagnachmittag war ein 50-jähriger Steirer mit Forstarbeiten in der Nähe seines Wohnhauses in Pongratzen (Bezirk Leibnitz) beschäftigt. Dabei lenkte er seinen Traktor mit Seilwinde einen steilen Waldweg talwärts. Das Fahrzeug rutschte ab und stürzte daraufhin 100 Meter ab.
Stark blutende Wunde am Kopf
Der Lenker konnte sich noch retten, zog sich aber eine stark blutende Wunde am Kopf zu. Der 50-Jährige rief noch seine Lebensgefährtin an, die wiederum die Einsatzkräfte verständigte, ehe er ins LKH Graz geflogen wurde.
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