Öko-Energie als Bollwerk gegen strahlende Gefahr

Doch während Niederösterreich den Ausstieg lebt, wächst jenseits der Grenze die Sorge: Alte Reaktoren im tschechischen Dukovany sollen trotz aller Gefahren weiterlaufen, in der Slowakei werden Schrottmeiler massiv ausgebaut. Und auch in der brandgefährlichen Meiler-Landschaft in Temelin ist kein nukleares Ende in Sicht! Für Mikl-Leitner ist das alles „ein Spiel mit dem bedrohlichem Risiko.“ Die Forderung aus St. Pölten ist glasklar und kompromisslos – ein Umdenken in ganz Europa, vor allem aber in der EU-Zentrale in Brüssel!