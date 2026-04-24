Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vorbildlich“

Greenpeace-Lob für Kampf gegen Asbest in NÖ

Niederösterreich
24.04.2026 13:00
Experten entnahmen für Greenpeace Proben. In Niederösterreich wurden bereits fast alle Fundorte ...
Experten entnahmen für Greenpeace Proben. In Niederösterreich wurden bereits fast alle Fundorte gesichert und saniert.(Bild: Mitja Kobal/Greenpeace)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Ein aktueller Check von Greenpeace zeigt, dass das Niederösterreich bei der Sanierung belasteter Standorte vorbildlich vorangeht – ganz im Gegensatz zu anderen Bundesländern!

0 Kommentare

Die Bilanz ist in der Ökotat deutlich: In Niederösterreich wurden fast alle bekannten Asbest-Fundorte bereits fachgerecht gesichert oder saniert. Damit setzt das Land ein klares Zeichen im Hinblick auf Gesundheitsschutz und Verantwortung. Weniger erfreulich sieht es hingegen im Burgenland und in der Steiermark aus. Dort liegen teils noch immer gefährliche Asbestreste offen – etwa faustgroße Brocken nahe einer Kinderkrippe in Oberwart oder belasteter Asphalt bei einem Skatepark in Rechnitz.

Burgenland und Steiermark in der Kritik
„Es ist unverständlich, dass öffentliche Stellen hier kaum handeln“, kritisiert Greenpeace-Umweltchemiker Herwig Schuster. Während Unternehmen wie ASFINAG, ÖBB oder Handelsketten längst reagiert hätten, würden Behörden das Problem vielfach kleinreden. Einziger Lichtblick in der Steiermark: die Gemeinde Neudau, wo der belastete Rollsplitt rasch entfernt wurde.

Besonders brisant: Beim Skatepark in Rechnitz zeigen neue Untersuchungen massive Abnutzungsspuren genau dort, wo Asbest im Asphalt steckt – eine potenzielle Gefahr für Nutzer. Greenpeace fordert daher umgehend Sperren und Sanierungen an sensiblen Orten.

Klar ist: Auch der Bund ist gefordert, etwa bei Entsorgung und Finanzierung. Doch eines zeigt der Vergleich deutlich – Niederösterreich macht vor, wie rasches Handeln im Sinne der Bevölkerung funktioniert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
24.04.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wirbelsturm-Monster
Seltener Mehrfach-Tornado wütete über Oklahoma
Sanktioniertes Schiff
US-Militär entert erneut Tanker mit iranischem Öl
Spektakulärer Ausbruch
Vulkan Kilauea spukt 400 Meter hohe Lava-Fontänen
Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
130.258 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
100.574 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
94.766 mal gelesen
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1309 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
991 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
680 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf