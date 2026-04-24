Greenpeace-Lob für Kampf gegen Asbest in NÖ

Die Bilanz ist in der Ökotat deutlich: In Niederösterreich wurden fast alle bekannten Asbest-Fundorte bereits fachgerecht gesichert oder saniert. Damit setzt das Land ein klares Zeichen im Hinblick auf Gesundheitsschutz und Verantwortung. Weniger erfreulich sieht es hingegen im Burgenland und in der Steiermark aus. Dort liegen teils noch immer gefährliche Asbestreste offen – etwa faustgroße Brocken nahe einer Kinderkrippe in Oberwart oder belasteter Asphalt bei einem Skatepark in Rechnitz.