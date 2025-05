Bombendrohung auf Zettel legte Schule lahm

Nicht wie üblich im E-Mail-Eingang der Schule, sondern in einem Klassenzimmer der Mittelschule Haid war die Bombendrohung aufgetaucht, die am Montag für einen Polizei-Großeinsatz südlich von Linz sorgte. Unbekannte hatten offenbar am Morgen ein Fenster mit einem Stein eingeworfen. So gelangte die Drohung in die Schule, wo sie vom Reinigungspersonal entdeckt wurde.