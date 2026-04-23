Elfer-Krimi! Lazio folgt Inter ins Coppa-Finale

Lazio Rom ist Inter Mailand ins italienische Fußball-Cupfinale gefolgt. Der Hauptstadtklub setzte sich am Mittwoch 2:1 im Elfmeterschießen gegen Atalanta in Bergamo durch.
Nach zwei späten Treffern durch Mario Pasalic (86.) bzw. Alessio Romagnoli (84.) und einem 2:2 im Hinspiel musste ein Elfmeterschießen entscheiden, in dem lediglich ein Atalanta-Spieler und zwei Römer unter neun Schützen trafen.
Der angehende Meister Inter war am Vortag mit einem dramatischen 3:2-Sieg über Como ins Finale eingezogen. Das Endspiel findet am 13. Mai statt.
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