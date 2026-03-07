Vor Top-6-Finale geht Hartberg-Coach zum Bäcker

Familie Wachmann aus Großsteinbach hätte mit ihrer Bäckerei eigentlich schon genug am Hals. „Um halb eins in der Früh stehen wir auf“, erklärt Andrea den Alltag in der Backstube, der nicht ohne ist. „Aber so haben wir untertags mehr Zeit zum Ausschneiden der Stimmzettel für die Krone-Fußballerwahl.“ Die ganze Familie – Opa Josef, Oma Ingrid, Mann Robert und die Kinder Tina, Toni und Alois – beteiligte sich und schnipselte sich die Finger wund. Für Hartbergs Manfred Schmid und Mittelfeld-Ass Youba Diarra. Als das Engagement publik wurde, „haben sogar Leute aus anderen Bundesländern oder der Obersteiermark Stimmzettel vorbeigebracht. Teilweise im Sackerl für die Semmeln!“